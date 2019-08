Stuttgart Mit Brett und Batterie: E-Scooter erobern erste Städte

In Mannheim verlief der Beginn nicht ganz reibungslos. Es seien bereits Fälle bekannt, in denen E-Tretroller nicht korrekt abgestellt wurden. Derartige Vorfälle würden zentral dokumentiert und je nach Schärfegrad gesammelt oder unverzüglich mit dem Anbieter besprochen, teilte die Stadt mit. Unfällen hat es mit den kleinen Flitzern in beiden Kommunen noch nicht gegeben.

Behindertenverbände und Umweltschützer hatten Kritik an der Einführung der Fahrzeuge geübt. Tier Mobility hat sich gegenüber Heidelberg und Mannheim dazu verpflichtet, gewisse Parkverbotszonen einzuhalten und E-Tretroller so aufzustellen, dass keine Rampen, keine Leitelemente für Blinde oder keine Durchgänge blockiert werden. Technisch könne eine Fahrt in einer Verbotszone - etwa auf Grünflächen - gar nicht beendet werden, sagte von Braunmühl. Überdies verspricht der Anbieter, auf robuste Fahrzeuge mit langer Lebensdauer zu setzen sowie im Falle einer Entsorgung auf korrektes Recycling zu achten.

In Heidelberg ist der Auftakt aus Sicht der Stadt gelungen. Wildes Parken oder unerlaubte Nutzung auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen - bislang Fehlanzeige. Die Nachfrage sei gut, Beschwerden gebe es bislang keine, hieß es aus dem Rathaus. "Die Geräte stehen nie lange an einem Standort, sondern werden benutzt." Jeden Morgen stelle der Anbieter die Roller an ausgewählten Plätzen auf. "Das funktioniert bisher gut und wir sind zufrieden."

Tier Mobility arbeitet mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) zusammen. So sollen Abonnenten von VRN-Tickets die Roller günstiger fahren dürfen. Derzeit kosten die Fortbewegungsmittel einen Euro Aktivierungsgebühr und 15 Cent pro Minute. Christian Specht (CDU), Vorsitzender des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar und Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim, hatte jüngst gesagt: "Die E-Scooter bilden einen weiteren Baustein unseres schon jetzt umfangreichen Mobilitätsangebots."

Die neuen E-Tretroller werden einen Monat nach der gesetzlichen Erlaubnis zurzeit in mindestens 14 deutschen Städten zur Miete angeboten, darunter Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt/Main, Dortmund, Düsseldorf, Münster und Erfurt.