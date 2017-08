Stuttgart-Mitte Frau vergewaltigt - Vermutlich K.O.-Tropfen

Laut Polizeiangaben mischten Unbekannte am Samstagabend (29.07.) bei einer Party auf dem Schillerplatz eine Substanz in das Getränk der 40-Jährigen. An das folgende Geschehen konnte sich die Frau daraufhin nur noch lückenhaft erinnern.

Offenbar befand sie sich zu einem späteren Zeitpunkt mit zwei unbekannten Männern im Schlossgarten und wurde von diesen unsittlich berührt. Daraufhin brachten die beiden die Frau wohl in eine ihr fremde Räumlichkeit und nahmen dort sexuelle Handlungen an ihr vor.

Anzeige am nächsten Morgen erstattet

Zwischen 3.00 Uhr und 4.00 Uhr kam die Frau schließlich am Bahnhof Oberesslingen zu sich. Ein unbekannter Mann, möglicherweise ein Bahnmitarbeiter, kümmerte sich um sie und brachte sie in ihre Wohnung. Am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr erstattete die 40-Jährige Anzeige beim Polizeirevier Esslingen.

Beschreibung der Unbekannten

Sie beschrieb die beiden unbekannten Männer als etwa 30 bis 40 Jahre alt. Einer der beiden war mindestens 1,80 Meter groß, hatte eine sehr schlanke Statur, kurze dunkle Haare und dunkle Augen. Der andere war circa 1,60 Meter groß und hatte eine kräftige durchtrainierte Statur. Beide hätten serbisch oder kroatisch und gebrochen deutsch gesprochen.

Zeugen, insbesondere der Unbekannte vom Bahnhof Oberesslingen, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.