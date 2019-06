Stuttgart-Möhringen/-Untertürkheim.

Zwei 17 und 34-jährige Männer haben am Dienstag im Freibad Frauen und Mädchen sexuell belästitgt. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen den 17-Jährigen im Freibad in Möhringen dabei beobachtet, wie er mehrere Frauen unsittlich berührte. Im Sprudelbecken eines Schwimmbades in Untertürkheim hatte wiederum der 34-jährige Tatverdächtige zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen unsittlich angefasst. Die beiden Mädchen wendeten sich Hilfe-suchend an einen Angestellten des Bades. Die Polizei nahm die Männer am Dienstagnachmittag fest.