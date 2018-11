Stuttgart Musikunterricht fällt aus: Fünfjährige verirrt sich

Stuttgart.

Weil ihr Musikunterricht ausgefallen ist, hat sich eine Fünfjährige in Stuttgart auf der Suche nach ihrer Mutter im Dunkeln verirrt. Dank einer aufmerksamen Passantin gab es aber ein Happy End, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hatte die Mutter das Mädchen am Montag beim Unterricht abgesetzt, der eine Stunde dauern sollte.