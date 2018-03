Stuttgart Mutmaßliche Führer der Gang "Osmanen Germania" vor Gericht

Stuttgart.

Unter strikten Sicherheitsvorkehrung startet heute am Gefängnis Stuttgart-Stammheim ein Prozess gegen die mutmaßlichen Führer der türkisch-nationalistischen Straßengang "Osmanen Germania BC". Vor Gericht stehen acht Männer im Alter zwischen 19 und 46 Jahren, darunter der Weltpräsident und der Weltvizepräsident der rockerähnlichen Gruppierung. In wechselnder Besetzung sollen sie 2016 und 2017 in Baden-Württemberg etliche Straftaten begangen haben.