Stuttgart Nach Bandenkrieg muss 25-Jähriger viereinhalb Jahre in Haft

Stuttgart.

Nach blutigen Kämpfen zwischen Straßengangs in Stuttgart und Ludwigsburg ist am Mittwoch ein 25-Jähriger zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann hatte zugegeben, im April 2016 in einer Gruppe von Anhängern der türkisch geprägten Gang "Osmanen Germania BC" einen Kontrahenten der "Stuttgarter Kurden" mit einem Klappmesser angegriffen und am Arm verletzt zu haben. Verurteilt wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Opfer wurde zudem mit einem Baseballschläger traktiert und am Boden liegend gegen den Kopf getreten.