Stuttgart Nach Sturz in Teich: Zweijähriger in kritischem Zustand

Stuttgart.

Ein Zweijähriger ist am Dienstagvormittag (11.09.) in einen Teich auf dem Wartberggelände gestürzt. Er lag vermutlich mehrere Minuten leblos im Wasser, bevor ihn Passanten entdeckten und aus dem Wasser zogen. Die Passanten begannen direkt mit der Reanimation und alarmierten den Rettunsgdienst. Rettunsgsanitäter kümmerten sich anschließend um das Kind. Der Zweijährige wurde letztlich in einem kritischen Zustand in eine Klinik gebracht.