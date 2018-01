Stuttgart Nach Suchaktion: Vermisster Sechsjähriger wohlbehalten aufgefunden

Dienstag morgen gegen 6 Uhr staunte eine Erzieherin in einem Kindergarten in Stuttgart-Ost nicht schlecht, als sie dort den schlafenden Lucas entdeckte. Der Sechsjährige hatte dort offensichtlich die Nacht verbracht. Zuvor war er stundenlang von der Polizei gesucht worden. Nachdem er seine Schule am Montag Nachmittag um 16.30 Uhr verlassen hatte, war er nicht zuhause eingetroffen.

Die Polizei teilte mit, dass es dem Jungen gut gehe und er nun wieder bei seiner Mutter sei. Warum der Junge in den Kindergarten gegangen wäre und vor allem, wie er da rein gekommen ist, ist bislang noch ungeklärt. Der Kindergarten liegt in unmittelbarer Nähe zu der Bushaltestelle, an der sich das Kind am Vortag mit seiner Mutter treffen wollte.