Stuttgart Neuer Greifvogel in der Wilhelma

Stuttgart. Seit vergangenem Jahr lebt der Falkland-Karakara Clyde in der Wilhelma in Stuttgart. Vor kurzem hat der Greifvogel Gesellschaft bekommen: Weibchen Bonnie ist zu ihm in die Voliere gegenüber der neuen Schneeleoparden-Anlage gezogen. Gemeinsam stellt das Pärchen nun die Kreativität der Tierpfleger des Zoologisch-Botanischen Gartens täglich neu auf die Probe, heißt es in einer Pressemitteilung der Wilhelma.