Stuttgart Neunter Feinstaubalarm der Saison steht bevor

Stuttgart.

In Stuttgart steht der neunte Feinstaubalarm der Saison bevor. Autofahrer sind von Freitag um Mitternacht an wieder aufgefordert, das Auto stehen zu lassen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Kamine, die nur als zusätzliche Wärmequelle dienen, sollen von diesem Donnerstag um 18.00 Uhr an nicht mehr benutzt werden. Das Ende des Feinstaubalarms ist offen.