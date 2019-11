Stuttgart #NeustartKlima: Liveblog zum Klimastreik-Tag

08.58 Uhr: Monitoringbericht belegt Folgen der Klimakrise in Deutschland

Die Folgen der Klimakrise für Deutschland lassen sich immer besser belegen. Das zeigt der zweite Monitoringbericht der Bundesregierung, der am Dienstag vom Bundesumweltministerium (BMU) und dem Umweltbundesamt (UBA) in Berlin vorgelegt wurde. Demnach hat sich die mittlere Lufttemperatur in Deutschland von 1881 bis 2018 um 1,5 Grad erhöht. Allein in den letzten fünf Jahren stieg diese um 0,3 Grad an. Zu Erinnerung: Auf der Pariser Klimaschutzkonferenz haben sich die EU-Staaten darauf geeinigt, den Anstieg der Erdtemperatur auf 1,5 °C gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Die Anzahl der Tage, an denen die Temperatur 30 Grad Celsius überschreitet, ist seit 1951 von etwa drei auf derzeit etwa zehn Tage pro Jahr gestiegen. Das setzt auch den Menschen zu, vor allem in den Städten. Erstmals enthält der Monitoringbericht 2019 bundesweite Aussagen zu hitzebedingten Todesfällen: Demnach sind im Jahr 2003 7.500 Menschen mehr gestorben als ohne Hitzeperiode zu erwarten gewesen wäre. In den Jahren 2006 und 2015 gab es jeweils 6000 zusätzliche Todesfälle.