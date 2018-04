Stuttgart Nicht mehr ausrottbar: Der Buchsbaumzünsler ist zurück

Stuttgart.

Der Buchsbaumzünsler ist zurück und bedroht aktuell wieder etliche Büsche in Parks und Gärten im Land. Die Raupen des aus Asien eingeschleppten Schädlings sind dafür bekannt, Buchsbäume radikal kahl zu fressen. Experten des Landes gehen davon aus, dass der Eindringling in Deutschland gar nicht mehr ausrottbar ist, wie ein Sprecher des Agrarministeriums in Stuttgart berichtete.