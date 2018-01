Stuttgart Niedrige Feinstaub-Konzentration im Stuttgarter Talkessel

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll das Austauschvermögen der Atmosphäre in den kommenden Tagen wieder ansteigen. "Leichter Regen wird in der Nacht zum Dienstag dafür sorgen, dass der Feinstaub aus der Luft gewaschen wird", sagte ein DWD-Meteorologe am Montag. Damit endet der aktuelle Feinstaubalarm bereits nach zwei Tagen an diesem Montag um 24.00 Uhr. Der Alarm wird ausgelöst, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch voraussagen.