Stuttgart Niki-Insolvenz: Flüge in Stuttgart gestrichen

Stuttgart.

Nach dem Aus für die Ferienfluglinie Niki sind auch am Flughafen in Stuttgart die Auswirkungen zu spüren. Zwei Flüge nach Wien sowie Marsa Alam in Ägypten fielen am Donnerstagmorgen aus, wie ein Sprecher des Airports sagte. Außerdem wurde auch die vorgesehene Landung eines Fliegers aus Marsa Alam abgesagt.