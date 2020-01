Stuttgart/Ningbo Daimler kommt Neustart für seinen Smart näher

Stuttgart/Ningbo.

Der Autobauer Daimler ist dem geplanten Neustart für seinen Kleinwagen Smart in China einen Schritt nähergekommen. Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz und der chinesische Daimler-Großaktionär Geely verkündeten am Mittwoch, es sei ein entsprechendes Gemeinschaftsunternehmen gegründet worden. Beide Partner seien je zur Hälfte an dem Joint Venture beteiligt. Den bereits länger bekannten Plänen zufolge soll die nächste Smart-Generation in China produziert werden, für das Design des Wagens bleibt Daimler verantwortlich. Die neuen Modelle sollen rein elektrisch fahren und ab 2022 auf den Markt kommen.