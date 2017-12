Stuttgart Nirgends so wenige Unternehmenspleiten wie im Südwesten

Stuttgart.

"Insolvenz" bleibt auch 2017 für die meisten Unternehmen im Südwesten ein Fremdwort. Nach einer Schätzung der Wirtschaftsberatung Creditreform gingen in Baden-Württemberg im Bundesvergleich erneut am wenigsten Firmen pleite. 1710 Unternehmen meldete demnach bis Anfang Dezember Insolvenz an. Die Quote liegt damit im Südwesten bei 38 Insolvenzen pro 10 000 Unternehmen - und damit auf dem gleichen Niveau wie 2016.