Stuttgart Nochmal Schnee im Südwesten erwartet

Stuttgart.

Es wird nochmal weiß: Meteorologen rechnen in der Nacht zum Mittwoch wieder mit Schnee und Glätte im Südwesten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, fällt dann bis zum Vormittag Schnee. In Lagen über 300 Metern rechnen die Wetter-Experten mit bis zu drei Zentimetern Neuschnee bei leichtem Frost, im Bergland könnten es um die fünf Zentimeter sein. Am Morgen müsse daher mit Glätte, Schnee und Schneematsch gerechnet werden.