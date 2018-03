Stuttgart Nur kurze Pause: Schon wieder Feinstaubalarm

Stuttgart.

Schon kurz nach dem Ende des achten Feinstaubalarms in Stuttgart in diesem Jahr hat die Stadt einen neuen ausgerufen. Bereits in der Nacht zum Dienstag gilt wieder ein neuer Alarm, wie sie am Sonntag ankündigte. Sogenannte Komfortkamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, müssen ab Montag um 18.00 Uhr aus bleiben. Autofahrer sind dann am Dienstag um Mitternacht aufgerufen, den Wagen stehen zu lassen. Der jüngste Alarm war erst in der Nacht zum Sonntag mit einer starken Luftbelastung zu Ende gegangen.