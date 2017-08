Stuttgart Öffentlichkeitsfahndung: 15-jährige vermisst

Sie wohnte zuletzt in einer Einrichtung in Hörstel (NRW). Die Ermittlungen in ihrem Freundeskreis verliefen bislang ergebnislos. Die Polizei fragt daher, wer Kiara gesehen hat oder nähere Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann. Hinweise an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.