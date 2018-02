Stuttgart Offenbar alkoholisiert in Gegenverkehr gerauscht

Die 37-Jährge fuhr gegen 23.25 Uhr in der Karl-Kloß-Straße in Richtung Degerloch. Kurz nach Passieren der Einfahrten in den Heslacher Tunnel touchierte sie in einer Rechtskurve zunächst den rechten Bordstein. Sie lenkte gegen, jedoch offensichtlich zu stark und geriet dadurch auf die beiden Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf des 22-Jährigen. Bei Aufprall verhakten sie die Fahrzeuge ineinander, sodass der Toyota um die Hochachse gedreht wurde und unter anderem das rechte Vorderrad abriss.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 37-Jährigen, deshalb musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen, ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Beim Unfall verletzten sich der 22-Jährige, sein 37 Jahre alter Mitfahrer sowie die 38 Jahre alte Beifahrerin des Toyota leicht, Rettungskräfte versorgten sie vor Ort.

Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 18.000 Euro belaufen, am Toyota entstand offenbar wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.