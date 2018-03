Baden-Württemberg SEK-Einsatz: Mann schließt sich mit Kindern in Wohnung ein

Ein Familienstreit hat in Sindelfingen ein Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Ein 43 Jahre alter Vater schloss sich am Freitag mehrere Stunden lang mit seinen beiden acht und elf Jahre alten Söhnen in der Wohnung der Familie ein, wie die Polizei am Abend mitteilte.