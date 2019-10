Stuttgart-Ost 56-Jähriger vermisst - Polizei fahndet mit Foto

Stuttgart.

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach dem 56 Jahre alten Achim Haselmaier. Nachdem er am Montag (21.10.2019) nicht an seiner Arbeitsstelle in Stuttgart-Weilimdorf erschienen ist, meldete ihn seine Arbeitgeberin laut Pressemitteilung am Mittwoch (23.10.2019) als vermisst. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Haselmaier in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Ermittlungen blieben erfolglos.