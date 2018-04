Stuttgart-Ost Vergewaltigung - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart.

Polizeibeamte haben am Montag einen 37 Jahre alten Mann am Arbeitsplatz festgenommen, der in einer Wohnung in Stuttgart-Ost eine 39 Jahre alte Frau vergewaltigt haben soll. Die beiden, die sich wenige Tage zuvor im Internet kennen gelernt hatten, trafen sich am Sonntag gegen 16.00 Uhr in der Wohnung des 37-Jährigen.