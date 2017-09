Stuttgart.

Immer wieder lassen Unbekannte ihre Wut an Wahlplakaten aus. Während die großen Parteien CDU und SPD keinen nennenswerten Schadensanstieg im Vergleich zum letzten Wahlkampf verzeichnen, werden vor allem die kleinen Parteien in Baden-Württemberg häufig Opfer der Zerstörungswut. "Was die Zerstörung von Wahlplakaten anbelangt, stellen wir seit Jahren einen kontinuierlichen Anstieg fest", sagte eine Sprecherin der Grünen. Besonders die AfD klagt über große Verluste. Mindestens die Hälfte der aufgehängten Plakate sei zerstört worden, bei manchen Kreisverbänden sogar alle.