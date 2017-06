Stuttgart Passant rettet Hund vor Hitzetod im Auto

Stuttgart. Ein Passant entdeckte am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr einen völlig erschöpften Hund, der in einem Auto in der Lautenschlager Straße zurückgelassen wurde. Er alamierte sofort die Polizei. Die Polizeibeamten waren kurz davor, die Scheiben einzuschlagen, als der Hundehalter mit einer Familienangehörigen erschien. Dieser wollte sich laut eigener Aussage 20 Minuten in einem Geschäft aufgehalten haben, wie die Polizei Stuttgart am Donnerstagabend mitteilte.