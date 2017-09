Stuttgart Plädoyers im Terrorprozess um Entführung erwartet

Stuttgart.

Im Stuttgarter Terrorverfahren um die Entführung eines UN-Mitarbeiters in Syrien werden am Mittwoch (10.00 Uhr) die ersten Plädoyers erwartet. Seit fest einem Jahr muss sich vor dem Oberlandesgericht ein junger Syrer verantworten, der 2014 als Flüchtling nach Deutschland kam. Ihm werden Kriegsverbrechen und Terrorhilfe vorgehalten. Als Terrorist der Vereinigung Dschabhat al-Nusra soll er sich 2013 an der Entführung eines Mitarbeiters der Vereinten Nationen beteiligt haben. In der Terrorgruppe, die der Al-Kaida nahesteht, soll er die Geisel bewacht und bedroht haben. Der Entführte erkannte ihn später als einen seiner Peiniger.