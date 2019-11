Stuttgart Polizei warnt vor manipulierten Geldautomaten

Laut Polizeibericht manipulierten die Täter am Samstagvormittag (02.11.) in einer Bankfiliale an der Epplestraße den Kartenschacht an einem Geldautomaten, sodass ein 80-Jähriger gegen 10 Uhr nach erfolgter Geldausgabe seine Karte nicht wieder zurück erhielt. Der Mann ging zunächst davon aus, dass der Automat die Karte einbehalten hatte. Später stellte er allerdings fest, dass die Täter mehrere Tausend Euro Bargeld von seinem Konto abgehoben hatten.

In einer weiteren Filiale an der Epplestraße spähten die Betrüger gegen 10.45 Uhr vermutlich die PIN einer bislang unbekannten Frau am Geldautomaten aus und lenkten sie während der Kartenausgabe ab, um im Anschluss ihre Bankkarte zu stehlen. Zeugen oder Geschädigte, insbesondere die unbekannte Frau, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +497189905778 zu melden.

Die Polizei rät: