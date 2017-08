Stuttgart.

Die Leiterin der Stuttgarter Verkehrspolizei, Claudia Rohde, sieht bei den Aufstiegschancen für Frauen bei der Polizei noch "deutlich Luft nach oben". Es gebe zwar einige Kriminaldirektorinnen im Land, aber sie sei die einzige uniformierte Polizeidirektorin, sagte Rohde den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Freitag). "Das ist wie mit Führungspositionen in der Wirtschaft", meinte sie. "Es braucht einfach Zeit, bis man merkt, dass der weibliche Führungsstil genauso zum Erfolg führt wie der männliche." Grundsätzlich seien aber Frauen in der Polizei mittlerweile eine absolute Selbstverständlichkeit. Seit 1987 werden in Baden-Württemberg auch bei der Schutzpolizei Frauen eingestellt. Bei der Kriminalpolizei gab es schon früher Frauen.