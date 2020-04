Stuttgart.

Ein Porsche ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 10 in Brand geraten. Wie die Poilzei mitteilt, bemerkte der 27 Jahre alte Fahrer kurz vor der Abfahrt Richtung Fellbach, dass Flammen aus dem Motorraum seines Autos schlugen. Er stoppte das Auto auf der rechten Fahrspur und stieg aus. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, löschten das Fahrzeug und sperrten die Bundesstraße 10 für kurze Zeit komplett. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Durch den Brand entstand laut Polizei ein Totalschaden am Fahrzeug und erheblicher Sachschaden am darunterliegenden Fahrbahnbelag.