Stuttgart Postbank-Filialen wegen Tarifstreits geschlossen

Stuttgart.

Wegen eines Tarifstreits standen Post-Kunden am Mittwoch mancherorts vor verschlossenen Türen. Die meisten Filialmitarbeiter der Postbank waren der Einladung des Betriebsrats zu Versammlungen gefolgt, bei der über den Stand der laufenden Tarifgespräche informiert wurde. Die Mitarbeiter des Finanzinstituts übernehmen in ihren Filialen auch Dienstleistungen für die Post, etwa die Annahme von Paketen. Daher waren auch Postkunden betroffen. Ganz normal offen waren Postschalter an Kiosken und in anderen Geschäften sowie Räume mit Automaten.