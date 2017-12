Stuttgart Prostituierte misshandelt: Zuhälter festgenommen

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird dem 38-Jährigen vorgeworfen, die 26-Jährige seit etwa einem Jahr zur Prostitution gezwungen, ihr den Lohn abgenommen und sie geschlagen zu haben. Demnach waren die beiden in der Nacht zum Montag in einen Streit geraten, bei dem der 38-Jährige auf die Frau einschlug. Sie flüchtete in ein nahegelegenes Bordell, wo Angestellte die Polizei riefen. Die nahm den Mann fest - nachdem er den Angaben zufolge massiven Widerstand leistete und einen Beamten an der Hand verletzte.