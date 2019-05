Stuttgart Prozess gegen deutsche IS-Heimkehrerin

Stuttgart.

Eine 32-jährige mutmaßliche Islamistin muss sich vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht verantworten. Die aus Baden-Württemberg stammende Frau habe von Dezember 2013 bis August 2017 bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und Irak gelebt, sagte Bundesanwalt Stefan Biel zum Prozessauftakt am Freitag. Sabine S. wird unter anderem Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Die Frau war Mitte 2018 nach der Rückkehr aus dem Kriegsgebiet in Baden-Baden festgenommen worden.