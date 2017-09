Stuttgart Prozess gegen mutmaßliche Fahrraddiebe verzögert sich

Stuttgart.

Wegen hoher Sicherheitsvorkehrungen und großem Andrang hat sich der Start eines Prozesses gegen eine Bande mutmaßlicher Fahrraddiebe am Montag deutlich verzögert. Rund 100 Zuschauer wollten in das Prozessgebäude in Stuttgart-Stammheim und mussten aus Sicherheitsgründen einzeln durchsucht werden. Angeklagt sind neun Männer, die im großen Stil Fahrräder geklaut und weiterverkauft haben sollen (Az.: 3 KLs 44 JS 19575/16 jug).