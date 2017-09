Stuttgart Reformationsjubiläum: Open-Air-Festival in Stuttgart

Stuttgart.

Anlässlich des Reformationsjubiläums lädt die Evangelische Landeskirche am Wahlwochenende zu einem zweitägigen Open-Air-Festival auf dem Stuttgarter Schlossplatz ein. "Wir feiern unser zentrales Reformationsfest im Zentrum der Stadt, denn dort gehören wir als Kirche hin: Mitten in die Stadt, mitten in die Gesellschaft", sagte Landesbischof Frank Otfried July am Donnerstag. Im Hinblick auf die Bundestagswahl am Sonntag forderte er die Festivalbesucher dazu auf, erst zu wählen, dann feiern zu gehen.