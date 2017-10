Stuttgart Regen bringt sinkende Feinstaubwerte

Stuttgart.

Wind und Regen haben die Feinstaubbelastung in Stuttgart deutlich reduziert. An der Messstation am besonders belasteten Neckartor wurden am Montag zeitweise 8 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) hervorging. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm im Tagesmittel. Die Feinstaubkonzentration hatte in der vergangenen Woche mit 57 Mikrogramm den Höchstwert der aktuellen Feinstaubalarm-Saison erreicht. Wegen aufkommender Niederschläge war der Alarm aber am Wochenende zu Ende gegangen.