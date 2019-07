Stuttgart Reif fürs Museum: Stuttgart ehrt die Fantastischen Vier

Stuttgart. Die Fantastischen Vier sind reif fürs Museum. Das Stuttgarter Stadtpalais ehrt das rappende Quartett in den kommenden Wochen mit einer Ausstellung unter dem Titel "Troy". Grund für die nach einem Fanta 4-Song benannte Schau ist der 30. Gründungstag der rappenden Lokalhelden: Ihre Erfolgsgeschichte begann mit dem ersten Konzert am 7. Juli 1989 in einem ehemaligen Kindergarten im Stuttgarter Stadtteil Wangen - auf einer improvisierten Bühne aus Euro-Paletten.