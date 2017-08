Stuttgart Reinhart sieht keine Fahrverbote Anfang 2018

Stuttgart.

Für CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart sind die ursprünglich für Anfang 2018 geplanten Fahrverbote für alte Diesel-Autos in Stuttgart in weite Ferne gerückt. "Ich gehe davon aus, dass es hier 2018 keine Fahrverbote geben wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Er bekräftigte, dass das Land gegen das Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts zur Luftreinhaltung Berufung einlegen sollte. "Das Thema ist so wichtig für das Land, für die Bürger, die Diesel-Fahrer, dass die Frage der Fahrverbote in der Berufungsinstanz überprüft werden sollte."