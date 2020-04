Stuttgart / Rems-Murr-Kreis S-Bahn kehrt zum regulären Fahrplan zurück

Stuttgart/Rems-Murr-Kreis.

Ab Montag, 11. Mai fahren die S-Bahnen weitestgehend wieder im regulären Fahrplan. Das teilt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung am Donnerstag (30.04.) mit. Laut Bahn werden alle Linien montags bis freitags zwischen etwa 6 Uhr und 10 Uhr sowie zwischen etwa 12 Uhr und 20.30 Uhr im Viertelstundentakt unterwegs sein. Auch die Flughafenfrühverbindungen fahren dann wieder. Lediglich der Nachtverkehr an den Wochenenden bleibe vorerst ausgesetzt.