Stuttgart.

Die besonderen Herausforderungen bei Einsätzen auf einer Baustelle haben Rettungskräfte am Samstag in Stuttgart trainiert. Zum zweiten Mal war das Gelände des Bahnprojekts Stuttgart 21 Kulisse für die Übung von Rotem Kreuz, Johannitern, Maltesern und dem Klinikum Stuttgart, wie die Organisatoren mitteilten. So wurde unter anderem trainiert, wie Verletzte geborgen werden können, die in einem großen Radlader festsitzen oder unter schweren Metallteilen eingeklemmt sind. Die Rettungskräfte würden zwar regelmäßig auch für solche Einsätze weitergebildet und geschult, nur selten gebe es aber die Möglichkeit, direkt am potenziellen Einsatzort zu üben.