Stuttgart Rückreisewelle: Es drohen Staus

Stuttgart.

Am Wochenende kann es wieder voll auf den Autobahnen werden. Die letzte große Rückreisewelle des Sommers dürfte für Staus sorgen, wie die Autoclubs ACE und ADAC mitteilen. Unter anderem enden die Sommerferien in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und im Norden der Niederlande. In Bayern und Baden-Württemberg ist das eine Woche später der Fall.