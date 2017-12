Stuttgart/Rutesheim.

Nach Brandstiftungen in seiner jetzigen Heimatstadt Rutesheim (Kreis Böblingen) soll ein Feuerwehrmann nach Willen der Staatsanwaltschaft für zwölf Jahre in Haft. Das Urteil gegen den 36-Jährigen wird das Landgericht Stuttgart am Donnerstag (14.12.) verkünden. Fünf Brände soll er laut Anklage gelegt haben, um sich die Einsatzgelder zu sichern. Bis zum Schluss räumte der aus der Region Berlin stammende Mann zwei kleinere Brandstiftungen an einem Schuppen und an einem Müllhäuschen ein. Nicht aber den Vollbrand an einem bewohnten Mehrfamilienhaus im Januar 2016. Dort mussten mehrere Bewohner über eine Drehleiter gerettet werden. Die Anklage lautet daher auf versuchten Mord. Nach dem Brand des von mehreren Ausländern bewohnten Hauses war spekuliert worden, ob die Tat von Rechtsextremisten begangen worden sein könnte. Der Mann gehörte einst zur Berliner Hooligan-Szene.