Stuttgart Schäuble wäre für Andreas Jung idealer Bundestagspräsident

Stuttgart.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wäre nach Einschätzung des baden-württembergischen Landesgruppenchefs Andreas Jung die Idealbesetzung als Bundestagspräsident. "Er bringt Intellekt und Weitblick mit und kann damit nahtlos an Norbert Lammert anknüpfen, der diesem Amt und dem ganzen Parlament ein besonderes Selbstbewusstsein gegeben hat", sagte Jung am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den bisherigen Bundestagspräsidenten Lammert. Schäuble hätte auch die nötige Erfahrung, um die Sitzungen im Bundestag zu leiten, in denen es möglicherweise schwierige Debatten nach dem Einzug der Alternative für Deutschland geben werde.