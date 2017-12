Stuttgart Schienennetz darf nicht unter Stuttgart 21 leiden

Stuttgart/Berlin.

Die Mehrkosten beim Bahnprojekt Stuttgart 21 dürfen nach Ansicht des Verkehrsclubs Deutschland nicht zulasten des bundesweiten Schienennetzes gehen. "Der Investitionsbedarf der Schiene war noch nie so groß wie heute. Die wichtigsten Bahnknoten, wie etwa in Köln oder in Frankfurt, sind überlastet", stellte der VCD-Bahnexperte Philipp Kosok am Mittwoch in Berlin fest. Der Aufsichtsrat der Bahn wollte sich am selben Tag unter anderem mit Stuttgart 21 beschäftigten.