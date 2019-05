Stuttgart Schlag gegen Vermittler von Scheinehen: Sieben Festnahmen

Stuttgart.

Bei einer Großaktion gegen mutmaßliche Schleuser und Vermittler von Scheinehen hat die Polizei 60 Wohnungen, Büros und Gaststätten in Stuttgart und im Saarland durchsucht. Es kamen sieben aus Deutschland und Indien stammende Männer im Alter von 24 und 60 Jahren in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein weiterer Mann sei flüchtig.