Stuttgart Schnaps ist nicht gleich Schnaps

Für rund 40 000 Euro hat die Hochschule dazu eine sogenannte Destillationsanlage digitalisieren, sprich, mit Sensoren ausstatten lassen. "Bisher wusste niemand, was in der Anlage genau geschieht", sagt Daniel Einfalt, Leiter der Forschungs- und Lehrbrennerei der Universität. Bei der Erforschung der Abläufe in der "Brennerei 4.0" soll es vor allem um die Einstellung der Temperaturen gehen und welche Auswirkung sie auf die Qualität und die Aromen des Brandes haben.