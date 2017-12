Stuttgart Schnee, Glätte und Sturmböen im Südwesten

Stuttgart.

Es wird ungemütlich: Meteorologen erwarten im Südwesten Schnee, glatte Straßen und Sturmböen. Bereits ab Mittwochmittag rechneten Experten oberhalb von 400 Metern mit Schneefall. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte, steigt die Schneefallgrenze in der Nacht zum Donnerstag noch. Anfangs müsse auch in tieferen Lagen mit Glätte gerechnet werden, warnten die Experten.