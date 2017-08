Stuttgart Schönes Sommerwetter im Südwesten

Stuttgart.

Erst freundliches Sommerwetter, dann vereinzelt heftige Gewitter: Nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es bis zum Ende der Woche nochmal richtig sommerlich. An diesem Mittwoch ströme sehr warme Luft nach Baden-Württemberg. Die Temperaturen klettern auf Werte um 25 Grad im Bergland und auf bis zu 31 Grad in den Niederungen. Nachmittags und am Abend könnten es dann allem im Bergland örtlich Schauer und Gewitter geben. "Dort sind sogar Regenmengen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter möglich", sagte DWD-Meteorologin Peggy Hofheinz am Mittwochmorgen. Auch Hagel und stürmische Böen bis zu 70 Stundenkilometer seien denkbar.