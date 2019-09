Stuttgart/Schorndorf Geldwäsche-Prozess: Afghanistans Vizepräsident als Zeuge?

Die Anklage fußt unter anderem auf Abhör-Aktionen. Einmal raunte der Schorndorfer am Telefon von Rauschgift aus Afghanistan und Geschäften „mit Raschid Dostum“. Deshalb, will die Verteidigung, soll der Berüchtigte anreisen und aussagen, dass er die Angeklagten gar nicht kenne.

Natürlich wird Dostum nicht kommen. Selbst wenn das Gericht sich – schon das klingt abseitig – entschließen sollte, ihn zu laden, würde er sich kaum in den Flieger nach Echterdingen setzen, sondern eher lachen, dass die Schnauzbartspitzen beben.

1,5 Millionen Euro abgefangen, versteckt in der Reserverad-Mulde

Der Show-Antrag zeigt aber: Es geht in diesem Verfahren auf die Zielgerade, die Strategie der Anwälte wird immer kühner, schwungvoller, origineller. Einer von ihnen, Martin Heising aus Bonn, prescht an Tag 12 besonders furios vor: Er fordert, die Angeklagten seien aus der Untersuchungshaft zu entlassen – die bisherige Beweisaufnahme belege nicht sicher, dass das Geld aus Drogengeschäften stamme. Dass es in Wahrheit aus legalen Goldhandelsquellen sprudelte, könne nicht „ausgeschlossen“ werden.

Sicher, es gibt Hinweise: In einem abgehörten Gespräch rühmte der Schorndorfer sich enger Verbindungen zu Drogenbossen in Holland; ein Geldkurier wurde an der deutsch-niederländischen Grenze mit 1,5 Millionen Euro abgefangen, versteckt in der Reserverad-Mulde; die Angeklagten kommunizierten teilweise konspirativ mit verschlüsselten Krypto-Handys; und mehr.

Einen lupenrein beweiskräftigen Koffer mit Heroin hat in diesem Fall allerdings tatsächlich kein Fahnder je dingfest gemacht. Heising folgert: Die Anklage habe nichts als eine „Handvoll Indizien“, aus „diffusen und nicht nachvollziehbaren Vermutungen“ ziehe sie „Schlüsse“ – und aus den „Schlüssen“ leite sie „weitere Vermutungen“ ab; ein „paranoider Zirkelschluss“, gebastelt aus „Vorurteilen“ und „hanebüchenen Unterstellungen“.

Und die Andeutungen des Angeklagten am Telefon? Hätten nichts zu bedeuten – der Mann erzähle eben manchmal „stundenlang Märchen“, derart „wirres und widersprüchliches Zeug“, dass man sich frage, „ob er überhaupt weiß, wovon er spricht“.

Angeklagte sagt aus: „Niemals auf großem Fuß gelebt“

Der Schulterschluss der Angeklagten indes hält nicht mehr ganz dicht. Bis Tag 11 haben alle eisern geschwiegen – an Tag 12 sagt die mitangeklagte Gattin des Schorndorfers aus: Sie habe sich im Betrieb ihres Manns „ausnahmslos auf Bürotätigkeiten“ beschränkt, sei „Sekretärin“ gewesen, nicht „Buchhalterin“, habe der Steuerberaterin nur „zugearbeitet“ und sei selbst damit phasenweise „vollkommen überfordert“ gewesen; sie habe Unterlagen nur „auf Anweisung meines Mannes“ bearbeitet, es „oblag mir nicht“, Abläufe zu „überprüfen“; von „krummen Geschäften“ habe sie „keinerlei“ Wissen gehabt, nicht mal „andeutungsweise“, „Kundenkontakt“ habe „ausschließlich allein“ ihr Gatte gepflegt, sie sei „nie in Holland“ gewesen, „ein Krypto-Handy habe ich auch nicht.“ Und sie habe „niemals auf großem Fuß gelebt“, das Geld habe immer „gerade so“ gereicht.

„Ich bin immer noch fassungslos darüber, dass ich auf der Anklagebank sitze.“

: Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt, danach sind noch weitere fünf Verhandlungstage eingeplant, für letzte Beweiserhebungen und Plädoyers. Voraussichtlich Mitte November wird dann das Urteil verkündet.