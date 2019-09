Stuttgart/Schorndorf Geldwäsche-Prozess: Tücken des Krypto-Handys

Europol, das Europäische Polizeiamt in Den Haag, koordiniert den Info-Austausch zwischen den nationalen Polizeibehörden bei grenzüberschreitender organisierter Kriminalität. Nächste Woche treffen sich dort Fachleute aus dem ganzen Kontinent; bei einer Konferenz geht es um Geldwäsche – und auf der Tagesordnung steht die Erörterung eines Falls, zu dem die Vokabel „grenzüberschreitend“ wahrhaftig passt: Er spielt mutmaßlich in Afghanistan, Rumänien, Holland, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten – und in Schorndorf. Solch große Beachtung also schenken internationale Experten dem derzeit in Stuttgart laufenden Prozess.

Einnahmen aus dem Verkauf von Drogen

Das glaubt die Anklagebehörde: Ein türkischer Staatsbürger aus Schorndorf soll mit seiner Firma Noble Glitter Unmengen von Bargeld aus Holland nach Dubai verschoben haben, 45 Millionen Euro binnen eines halben Jahres zwischen Sommer 2017 und Januar 2018. Es habe sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Drogen gehandelt – Stoff aus Afghanistan. Um dem Geldfluss ein seriöses Mäntelchen umzuhängen, habe Noble Glitter die Summen als Bezahlung für erlaubte Gold-Geschäfte getarnt.

Die Buchhaltungsunterlagen von Noble Glitter nämlich legen nahe: Die Firma verkaufte Gold nach Rumänien, bekam von dort im Gegenzug Barbezahlung und investierte die Scheine wiederum, um in Dubai Gold einzukaufen. Alles legal demnach.