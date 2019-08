Stuttgart/Schorndorf Geldwäsche-Prozess: Wende im 45-Millionen-Fall

War dieser Goldhandel, den die Schorndorfer Firma Noble Glitter betrieb, überhaupt ein echter Goldhandel? Oder wurde hier zwar regelmäßig Gold aus Dubai eingeführt, dann aber auf verschlungenen Wegen durch halb Europa wieder in die Vereinigten Arabischen Emirate zurückgebracht? Handelte es sich bei all dem um bloße Scheingeschäfte? Sollte so der Eindruck erweckt werden, dass es legale Gegenleistungen – eben Goldlieferungen – gegeben hätte für 45 Millionen Euro Bargeld, die in 39 Tranchen aus Schorndorf nach Dubai flossen? War Zweck der Übung, Drogengeld aus Holland zu waschen? Darum ging es an den ersten acht Tagen dieses vertrackten Prozesses – Tag neun warf eine noch schrägere Frage auf: War das Gold, das da hin und her geschoben wurde, überhaupt Gold?

Zollinspektor berichtet

Im Herbst 2017 – für die Verdächtigen verdeckt liefen bereits Ermittlungen – kam am Frankfurter Flughafen wieder mal eine Fuhre aus Dubai an, für Noble Glitter. Ein Zollinspektor berichtet im Zeugenstand: Er habe sich die Sendung näher angeschaut.

Die Feingoldbarren lagen in einem Karton. Der Beamte röntgte die Kiste: nichts Auffälliges. Das Paket hatte das in den Papieren angegebene Gewicht: in Ordnung.